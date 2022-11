Frana a Casamicciola | il prefetto ai residenti nella zona rossa | ?«Lasciate subito le vostre case»

... dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , al Tg2 rispondendo dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la. "La ...- Un fiume di fango e detriti ha colpito all'alba il comune disull'isola, causando devastazione e morte. I soccorritori da tutto il giorno scavano nel fango alla ricerca dei dispersi. All'appello mancano i componenti di due nuclei familiari, con tre ...I sismografi non registrano soltanto i terremoti. La tragica frana che ha interessato il comune di Casamicciola ha lasciato traccia nel sismogramma della stazione di rilevamento ...La frana a Casamicciola è stata registrata alle ore 5 quando un fiume di fango e detriti ha “spezzato” in due l’isola. Sono otto i morti accertati nella frana di Ischia, avvenuto intorno… Leggi ...