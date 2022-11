(Di sabato 26 novembre 2022) “Sì, è un brutto infortunio, e sento dolore, ma avrò la chance di tornare e farò ilper aiutare il mio Paese, i miei compagni e me stesso”. Dalle parole di ieri, in un post sui social,, stella del Brasile, ha fatto capire che il suo Mondiale, nonostante le indiscrezioni che arrivano, non è ancora terminato. Oggi ancor di più, con una storia su Instagram, torna la speranza nel vedere nuovamente in campo in Qatar l’attaccante del PSG. La caviglia, gonfia il giorno dopo la partita con la Serbia, sembra già essere migliorata.LA CAVIGLIA DIIN MIGLIORAMENTO: Lapresse

OA Sport

Si apre uno spiraglio per vedere Neymar in campo almeno dagli ottavi di finale, sempre se il Brasile si qualificherà. L'asso verdeoro ha pubblicato unasu Instagram in cui mostra la caviglia sgonfia grazie alle terapie e ha scritto: "Andiamoooo" . L'operazione recupero - lampo potrebbe essere nelle sue corde come tutto il Brasile, e gli sportivi,...Così la LND e il DipartimentoFemminile ogni giorno scendono in campo con questo intento, ...di Filippo Pruccoli riguardanti Victor San Marino - Granamica scaricabili al seguente link: ... FOTO Calcio, Mondiali 2022: possibile recupero lampo per Neymar Si apre uno spiraglio per vedere Neymar in campo almeno dagli ottavi di finale, sempre se il Brasile si qualificherà. L'asso verdeoro ha pubblicato una foto su Instagram in cui mostra la caviglia sgon ...Su Instagram il fuoriclasse brasiliano ha postato una foto dell'articolazione già sgonfia con la scritta "Andiamoooo!!!". Spera di tornare presto in campo, al massimo per gli ottavi ...