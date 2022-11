Formazioni ufficiali Tunisia-Australia | Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Ledi, match valido per la seconda giornata deidi. Partita decisiva all’Al Janoub Stadium per il futuro delle duedel Gruppo D, entrambe a caccia di una vittoria per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale. Calcio d’inizio alle ore 11. Di seguito le scelte dei due ct.(3-4-3): Dahmen; Bronn, Meriah, Talbi; Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi; Sliti, Jebali, Msakni. Ct. Kadri(4-2-3-1): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, McGree, Goodwin; Duke. Ct. Arnold SportFace.