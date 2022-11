Flop Paredes alla Juve | ecco perchè va così male | c’è un motivo serio

(Di sabato 26 novembre 2022) Leandroè stato acquistato per risollevare le sorti del centrocampo della, ma le sue prestazioni stentano a decollare. Per poter giocare nellantus bisogna sempre avere un rendimento davvero altissimo, con Leandroche quando è stato acquistato avrebbe dovuto in qualche modo ribaltare completamente il centrocampo di Madama, ma fino a questo momento è stata una delle più grandi delusioni della stagione. LaPresseChi vi sta parlando in questo momento è sempre stato un grandissimo estimatore di Leandro, un giocatore che con la sua grande intelligenza tattica ha saputo sempre bene figurare in tutte le squadre nelle quali ha giocato. Avere un regista in grado di poter vedere il gioco come l’argentino è davvero un toccasana per tutte le squadre, soprattutto perché dà ...

... è quasi obbligata a vincere contro il Messico per allontanare la prospettiva di ungigantesco ... Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul,, Mac Allister; ......nei loro confronti e ora rischiano di trasformare la spedizione in Qatar in un sonoroche non ... A colpire è infatti la prestazione dei due centrocampisti con la coppia De Paul -che non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Arrivano altre dichiarazioni su uno dei flop più discussi della Juventus di quest'anno. Al Mondiale non sta facendo meglio ...