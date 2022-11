Fiumicino | ci risiamo | la passerella di nuovo bloccata a mezz’aria

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 novembre 2022)– Ci: questa mattina, 26 novembre 2022, lapedonale si èdi, rimanendo sospesa a. La stessa, aveva già avuto un guasto tecnico nei giorni scorsi, che aveva impedito l’uscita a mare dei pescherecci, provocando la protesta dei pescatori (leggi qui) Una protesta che ha causato parecchi disagi alla viabilità locale e che ha portato i pescatori, stanchi di perdere altre giornate di lavoro, ad occupare l’Aula consiliare del palazzetto di piazza Dalla Chiesa per richiedere un incontro al Sindaco. Lo stesso giorno, il guasto era stato riparato, come annunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici (leggi qui), a seguito dell’incontro tenutosi il 23 novembre, in cui era stata decisa anche la presenza di un operatore fisso, in casi di emergenza. ...