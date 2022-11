Finti tifosi Ecco quante ne sanno...

Il caso deisbarcati prima del Mondiale in Qatar e l'entusiasmo delle migliaia di appassionati a Doha. Ecco come rispondono al \''quiz\'' ...farlocchi,come una moneta da 7 euro, arruolati dall'organizzazione di Qatar 2022: arrivano dal Bangladesh e dall'India (in Qatar il 90% della forza lavoro è straniera), indossano le ...I giapponesi puliscono la tribuna, i messicani nascondo le birre nei binocoli, gli argentini cercano il monumento di Maradona, gli iraniani piangono durante l'inno: tra i molti divieti e le notti pass ...Perché ai Mondiali si danno così tanti minuti di recupero Non si tratta di una casualità, ma di una concreta scelta arbitrale.