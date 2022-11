Festival del futuro | Montaruli | Ho trovato un' universita' sana ed entusiasta

L'Arena

(immagini diffuse dall'ufficio stampafuturo) 26 novembre 2022Uno Scudetto insperato, e l'anno successivo per un soffio (il gol su punizione di KoemanBarcellona nello stadio di Wembley durante la finale di coppa dei Campioni) non ha regalato un sogno ... Festival del futuro, Sannella: «La tracciabilità è il primo passo per portare la sostenibilità all'interno della filiera» La manifestazione legata alla piccola e media editoria italiana Più libri più liberi cambierà data a partire dal 2025.Prima giornata di proiezioni al TFF edizione numeor 40. L'intesa tra gli ex giocatori della Sampdoria dello scudetto del 91è la chiave per raccontare il documentario di Marco Ponti, “La bella stagione ...