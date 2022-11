Ferlaino rivela | “Maradona non andò alla Juventus per un solo motivo”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 novembre 2022) Nel corso di Linea calcio, trasmissione condotta su Canale8 da Silver Mele,l’ex presidente del Napoli Corradoha raccontato il suoin occasione dell’anniversario della scomparsa. Di seguito quanto riportato: “Io eterno presidente di? Anche Napoli più che Corradoha dato auna carta di successo, lui è stato bravissimo ed eccezionale però a Napoli ha trovato proprio il suo terreno. Il carattere di Diego comparava benissimo con il carattere del napoletani ed è anche per questo che il popolo napoletano lo ama tanto. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)su: “Un ricordo speciale” “Oggi ai quartieri spagnoli c’era gioia anche in questi giorni di dolore. Un ricordo speciale di Diego è la partita ...