Femministe vandalizzano la sede di Pro Vita Ruiu | “Un attacco che fomenta la violenza contro le donne”

(Di sabato 26 novembre 2022)delleladi ProFamiglia in viale Manzoni, a Roma. La scorsa notte laromana è stata “vandalizzata e imbrattata con vernice rossa e affissioni inneggianti all’aborto libero”. Lo denuncia in una nota la stessa organizzazione definendolo “unfemminista” e sottolineando che l’episodio è avvenuto “a poche ore dalla manifestazione a Romalasullepromossa dal collettivo ultra-femminista Non Una Di Meno” che si concluderà nel pomeriggio in piazza San Giovanni. “Si tratta dell’ennesimosquadrista da parte di quello che definiamo ‘fascio-femminismo”, ovvero un femminismo che – sostiene Maria Racheledi Pro ...

Secolo d'Italia

