Farmaci scaduti | è vero che vanno sempre buttati e fanno male?

(Di sabato 26 novembre 2022) Una questione importante a cui prestare massima attenzione è quella dei. Per quanto tempo dura la loro efficacia? Devono esseregettati via se superano la data di scadenza? Si tratta di una questione alquanto delicata, in quanto assumere un medicinale che è ormai scaduto potrebbe creare problemi, e quindi non far del bene come invece si vorrebbe attraverso una terapia. D’altra parte, se un medicinale è ancora efficace e lo si getta, sarebbe uno spreco a tutti gli effetti. Cosa fare, dunque?- (Fonte Web)Cosa dicono le ricerche in merito Secondo uno studio eseguito negli Stati Uniti, la data di scadenza non rappresenta per un medicinale, un limite inderogabile, ma costituisce, tuttavia, la seguente indicazione: quella della durata minima di ...

Donazionevalidi non: la campagna contro lo spreco e per aiutare chi non può curarsi. A Verona 24 farmacie aderenti. A Verona parte la campagna " Recuperovalidi non" contro lo ...Mercoledì 23 novembre il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha consegnato oltre 300 confezioni di medicinali 'aperti' e non, ben sette scatole, alla Caritas di Roma che, con propri medici, li ha inviati a persone indigenti. L'Attività di Servizio è stata coordinata dalla Socia Lions Eleonora Roscioni, in stretta ...