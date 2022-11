Farmaci | da stabilimento Pfizer Ascoli Piceno 130 mln confezioni per 100 Paesi 

Loè uno dei principali fornitori - chiave per circa 100 Paesi in tutto il mondo. Da Ascoli, partono, infatti, circa 130 milioni di confezioni all'anno diper la cura di malattie ......milioni di confezioni all'anno diper la cura di malattie oncologiche, cardiovascolari e del sistema nervoso centrale, oltre che per quelle infiammatorie vengono prodotti nello...Per celebrare i primi 50 anni dello stabilimento produttivo ad Ascoli Piceno, Pfizer ha inaugurato oggi una mostra nello storico Palazzo dei Capitani, nel cuore della città. "Con 'Genealogy. Insieme.(Adnkronos) - Centotrenta milioni di confezioni all’anno di farmaci per la cura di malattie oncologiche, cardiovascolari e del sistema nervoso centrale, oltre ...