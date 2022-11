Far west inaccettabile | anche l' Ue vuole limiti alle Ong

(Di sabato 26 novembre 2022) Nessuno scontro, né atti d'accusa verso l'Italia sui migranti. Anzi al Consiglio straordinario Ue Interni sulla situazione dei migranti sembra che gli Stati si siano trovati più in sintonia del previsto, ognunoprese con i suoi flussi di migrazione primaria o secondaria. C'è stato un accordo politico sul piano d'azione di 20 punti per il Mediterraneo centrale avanzato dalla Commissione europea e l'Italia si dice soddisfatta per un primo risultato raggiunto. Nessun piano alternativo dal governo di Roma ma l'apprezzamento per aver iniziato un percorso a livello comunitario e messo l'accento sulla dimensione esterna del fenomeno, ovvero sulla necessità di «azione forte dell'Europa per migliorare il sostegno ai paesi di origine e di transito dei flussi migratori, sia in termini di sviluppare azioni di contenimento delle partenze, sia di migliorare i meccanismi ...

'Le operazioni delle Ong non sono un tabù che non possiamo discutere, ma al tempo stesso dobbiamo riconoscere che non possono avvenire come se fossimo nel '' - ha detto Schinas - : ci servono ......va ovviamente l'onere di regolamentare l'accesso alle locazioni LCN anche per questi servizi DVB - I per una buona integrazione con il digitale terrestre e perché non diventi l'ennesimodi ...Nessuno scontro, né atti d'accusa verso l'Italia sui migranti. Anzi al Consiglio straordinario Ue Interni sulla situazione dei ...La Francia insiste, "nessun ricollocamento se l'Italia chiude i porti". Concluso il consiglio stsrordinario dei ministri degli Interni. Il ministro ...