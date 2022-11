EuroBaseball | l’Italia nel Girone B con Gran Bretagna e Svezia

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 novembre 2022) L’edizione numero 37 dell’Europeo di baseball si giocherà interamente in Repubblica Ceca. Italia sorteggiata nelB. In un anno che promette tante scintille nelle competizioni di baseball, il calendario 2023 inizia a prendere forma con l’Europeo Elite che si aggiunge al World Baseball Classic di marzo e alle competizioni europee giovanili in attesa di assegnazioni. L’Europeo 2023 di baseball si terrà in Repubblica Ceca dal 24 settembre al 1 ottobre, sui campi di Praga, Brno, Ostrava, Trebic e Blansko. Si tratta della terza volta in cui la rassegna europea di baseball elite si tiene in Repubblica Ceca. I precedenti sono avvenuti nel 2005 e nel 2014 (co-organizzata con la Germania) e in entrambi i casi la medaglia d’oro è andata ai Paesi Bassi e l’argento al. Reduci dal bronzo di due anni fa in terra piemontese,è ...