Esposito | Tunjov e Peda tutti in campo con le rispettive nazionali

Leggi su seriea24

(Di sabato 26 novembre 2022) Si sono conclusi gli impegni dei biancazzurri impegnati con le rappresentative. Il capitano Salvatoreè stato schierato tra i titolari dal Commissario Tecnico degli Azzurrini Paolo Nicolato nella partita amichevole giocata contro la Germania Under 21. Il match, giocato allo Stadio Del Conero di Ancona, si è concluso 2-4 in favore dei tedeschi conche è stato sostituito a poco più di un quarto d’ora dal triplice fischio. Con la nazionale maggiore estone Georgiha raccolto una presenza sulle due partite disputate per la Baltic Cup. Il centrocampista classe 2001 è sceso innella sfida contro la Lituania, valida per la finale 3° / 4° posto del torneo, nella quale ha realizzato un assist decisivo per il 2-0 con la quale si è imposta la sua squadra. Nelle due ...