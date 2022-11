Ecco perché è morta la Regina Elisabetta | il libro bomba che svela gli ultimi retroscena

(Di sabato 26 novembre 2022) “Elizabeth: An Intimate Portrait”,ilsullae l'ultimo periodo prima della, di cui vengonote le cause. L'autore è Gyles Brandreth, ex deputato conservatore nonché esperto ed amico della Royal Family, ed è certo che la longeva sovrana siaper colpa di un tumore, come già sospettavano numerosi esperti che hanno contestato la versione ufficiale sul decesso per vecchiaia: “Mi è stato detto che la Queen soffrisse di un cancro al midollo osseo, un mieloma che spiegherebbe la sua stanchezza deglitempi e soprattutto i suoi problemi motori con cui Buckingham Palace ufficialmente giustificava le assenze. Il sintomo più comune del mieloma è il dolore alle ossa, soprattutto nella zona lombare e nel bacino, e ...

Corriere della Sera

Redazione Sorrisi Soap Beautiful Stagione 31 - Episodio 182 13:40 domani oggi in onda 28 Novcosa succede nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre 2022 ......Il nostro inviato in Qatar per i Mondiali, Fabio Licari, ci parla di una delle possibili soluzioni per il Portogallo di Fernando Santos dopo il ... Il Brasile non applica le sanzioni contro Putin: ecco perché