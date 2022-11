È stato inaugurato il primo tratto della metropolitana M4 di Milano

E'portato in ospedale per accertamenti 14:26 Letta, dolore e vicinanza a famiglie coinvolte ... Lo spettacolo avrebbela stagione lirica del Massimo napoletano ed era previsto per oggi ...Una giornata dedicata allo sport: questa mattina 26 novembre èil nuovo campo da pallacanestro all'aperto di Poggio a Caiano. Il sindaco Francesco Puggelli e l'assessore allo sport Fabiola Ganucci hanno tagliato il nastro del playground ...Home Lifestyle e benessere Violenza donne, tante iniziative a Roma per dire “Basta!” Tante le iniziative a Roma per dire stop alla violenza sulle donne. E’ stato inaugurato ieri dall’assessora all’Agr ...Frutto di un investimento da 120 mln di euro, quando sarà pienamente operativo potrà svolgere quasi 250 milioni di miliardi di calcoli al secondo ...