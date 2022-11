È morto Renato Balestra | il decano dell’Alta Moda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 novembre 2022)questa sera a Roma. Lo stilista,, aveva 98 anni. Ad annuciarlo le figlie Fabiana e Federica, assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio. <> on January 26, 2014 in Rome, Italy.Maestro del blu, pittore della. Con queste due definizioni, negli anni ‘60aveva portato la sua passione per l’arte nella couture italiana, cambiandone il volto per sempre. Sua la famosa tecnica della “pittura ricamo”, che lo ha visto per tanti anni sperimentare con i materiali più disparati, dipingendo su ogni tipo di tessuto. E suo anche il merito, in un momento di cambiamenti sociali come quelli che hanno infiammato i ‘60 e ’70, di portare in passerella un nuovo ...