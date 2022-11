E’ morta la cantante Irene Cara | Oscar per Fame e Flashdance

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Era diventata famosa a livello internazionale con hit come “” e “… What a Feeling”, grazie alle quali vinse per due volte l’per la migliore canzone: lae attrice statunitense, pseudonimo diEscalera, èall’età di 63 anni. Si è spenta nella sua casa in Florida ma non è stata resa nota la causa del decesso. L’annuncio è stato dato sui social dalla sua agente Judith A. Moose, che ha dichiarato: “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di. La famiglia diha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà ...

