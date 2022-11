Dybala e l' Argentina a rischio | un risultato li manderebbe subito fuori dal Mondiale!

Qualche romanista lo spera pure perché non gli dispiacerebbe vedere Paulodi ritorno a Roma già nei prossimi giorni. Ma è chiaro che, invece, l'attaccante giallorosso, come l'tutta, spera che il suo Mondiale non sia finito qui. Stasera, infatti, la ...A me l'unica che piace per forza è l': dopo la bastonata con l'Arabia Saudita è ... rimetterà le mani in pasta ma i titoli della stampa estera non danno spazio a, magari ci farà una ...Paulo non dovrebbe partire titolare neppure oggi contro il Messico, anche se molti in patria lo vorrebbero: Scaloni sa che in caso di ko l'avventura di Messi e compagni sarebbe finita ...Mondiali, passato e Dybala, Massimo Donati si racconta al canale Twitch di GOAL: "Ventura e Gasperini due maestri, Dybala al Palermo era diverso".