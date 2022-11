Duke regala la speranza qualificazione all’Australia | storia dell’attaccante su cui nessuno tranne il ct Arnold ha mai puntato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Il cross che arriva da sinistra lo pesca proprio nel cuore dell’are di rigore tunisina. Solo che l’attaccante in maglia blu si è avvitato un una posa piuttosto scomoda. Mentre il suo marcatore è distante poco più di un metro, lui si è ritrovato con la schiena disposta obliquamente rispetto alla linea di porta. Segnare da lì è difficile per qualsiasi attaccante, figurarsi per uno che durante tutta la sua carriera ha fatto sempre a cazzotti con il gol. Così Mitchellchiude gli occhi e fa l’unica cosa che gli sembra sensata in quel momento. Impatta il pallone con un angolo superiore della fronte e la spinge all’indietro. La palla si alza, supera il guanto aperto del portiere avversario, si strofina contro la rete. Quando Mitchellriapre gli occhi metà dell’Al Janoub è già esploso in un grido che mescola insieme gioia e stupore. In parti non ...