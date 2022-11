Doppio colpo in provincia | furti a Telese Terme e San Giorgio del Sannio

Leggi su anteprima24

Duein abitazione denunciati all'Arma dei Carabinieri. Le effrazioni si sono consumate nella serata di ieri nel centro di Sandele a, cittadine che stanno subendo da qualche tempo incursioni di questo stesso tipo. Il primo fatto criminoso ha interessato una casa al momento non frequentata dai residenti: ignoti, dopo essere penetrati nell'appartamento, hanno rubato oggetti in oro in corso di quantificazione. Un altro furto, con modalità simili anche nel bottino, è avvenuto nel centro telesino in via Roma. Il valore commerciale della reva in entrambi i casi è da quantificare. Sul posto i Carabinieri delle locali stazioni.