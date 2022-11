Dolci e cioccolato per tutti | continuano le maxi offerte del Black Friday

(Di sabato 26 novembre 2022) Dai cadeau di cioccolatini per gli adulti alle caramelle per bambini:e gli snack in sconto su Amazon durante il weekend del

CittaDellaSpezia

Non solo, può essere utilizzato anche per preparare dei, magari proprio quelli della ... gocce dibianco caramellato e liquore allo Zabow. Altra specialità di "Chocolat" è il panettone ...E il profumo di vin brulè edisegna l'aria. Tra i mercatini più belli d'Italia, i ... Le bancarelle servono cioccolate calde, vin brulè,e specialità salate. E, di tanto in tanto, ... Dolci, cioccolato e artigianato artistico: Sapori & Mestieri inaugura venerdì Scopri su Cucchiaio d'Argento le Ricette Torte alla Frutta Al Forno da preparare direttamente a casa tua: segui i nostri consigli per realizzare un piatto gustoso, sano e indimenticabile!Scopri su Cucchiaio d'Argento le Ricette Torte alla Frutta Al Forno da preparare direttamente a casa tua: segui i nostri consigli per realizzare un piatto gustoso, sano e indimenticabile!