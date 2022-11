Diretta Mondiali | partite e notizie Argentina - Messico live - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di sabato 26 novembre 2022) Un gol di Duke permette all'Australia di battere (0 - 1) la Tunisia. Prima vittoria anche per la Polonia che batte (2 - 0) l'Arabia Saudita. Gol di Zielinski e Lewandowski, Szczesny para undi ...

Un gol di Duke permette all'Australia di battere (0 - 1) la Tunisia. Prima vittoria anche per la Polonia che batte (2 - 0) l'Arabia Saudita. Gol di Zielinski e Lewandowski, Szczesny para un calcio di ...19.04 La squadra di Deschamps si è assicurata con molta probabilità il primo posto nel girone: soltanto una sonora e impensabile sconfitta contro la Tunisia potrebbe far perdere il primato del girone ...La doppietta alla Danimarca ha permesso a Kylian Mbappè di raggiungere il mito di O’Rey con 7 gol all’attivo ai Mondiali a nemmeno 24 ...Un gol di Duke permette all'Australia di battere (0-1) la Tunisia. Prima vittoria anche per la Polonia che batte (2-0) l'Arabia Saudita. Gol di Zielinski e Lewandowski, Szczesny para un calcio di rigo ...