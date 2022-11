Pianeta Milan

Si svolge regolarmente, invece, nel Laboratoriodi Palazzo dei Musei, "Smascheramenti", il laboratorio creativo per bambini dai 7 ai 12 anni, ispiratostessa mostra, che accompagna i ...... e lo ha ribadito, la ponericerca di una dimensione personale di crescita anche attraverso le ...controffensiva di Maurito Icardi che in una vacanza da sogno avrebbe siglato questo selfie con... Dida alla Milano Games Week: “Spero che il Milan vinca” | PM "Ravviso più coerenza nell’UDC anche in ambito federale, su questioni vitali come la neutralità del nostro Paese, l’opposizione all’accordo quadro con l’Ue, il tema del miliardo di coesione per ...La Fondazione Gimbe attacca le previsioni di spesa per la sanità pubblica inserite nella legge di bilancio dal governo Meloni. In quanto a spesa pro-capite, l'Italia è indietro di 12,7 miliardi di eur ...