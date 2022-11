Delia Duran | pugile bollente | la maglietta si tiene per miracolo

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 26 novembre 2022) Una donna con una bellezza più unica che rara;sa esattamente come far andare fuori di testa l’intero popolo del web. Nel parlare didobbiamo menzionare, per forza di cose, la sua partecipazione all’interno del Grande Fratello Vip, uno dei reality più seguiti all’interno del panorama Mediaset. L’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia è stata più che positiva con laad essere stata la prima, grazie al suo carattere e alla sua determinazione, ad ottenere l’accesso alla finale. InstagramAll’interno del programma ha avuto un ruolo decisamente importante la relazione traed Alex Belli a cui bisogna aggiungere il feeling che l’attore di CentoVetrine aveva instaurato con Soleil Sorge, altra concorrente del reality, ...