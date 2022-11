Dalla Serie B giapponese ai Mondiali con l'Australia | la rivincita di Duke | l'elettricista mancato

... la retrocessione inC nel 1981 è stata sicuramente dura da digerire, ma esattamente 12 anni fa la Dea uscì...... lo fa anche nellaB giapponese nella sua squadra, il Fagiano Okayama ", la scheda tecnica di 'Strama'. Australia in vantaggio all'intervallo, con merito. "Sorpreso in negativomia ...Ludovica Nasti , oggi sabato 26 novembre , sarà ospite di Verissimo su Canale 5 . Si racconterà in una intervista a Silvia ...Voltare pagina, immediatamente. Reduce da due sconfitte consecutive, la Lars Virtus Arechi Salerno vuole a tutti i costi rialzarsi e iniziare a scrivere un capitolo del tutto nuovo. Un ...