Crisi energetica | Francia e Germania fanno asse

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Accordo di solidarietà traper sostenersi reciprocamente in materia di approvvigionamento energetico. "hanno bisogno l'una dell'altra per superare le tensioni energetiche. Questo è il significato dell'accordo di solidarietà che abbiamo appena concluso per attuare gli scambi di gas ed elettricità tra i nostri due Paesi e per agire insieme nel quadro dell'Unione Europea", scrive su Twitter la prima ministra francese Elisabeth Borne che ha firmato l'intesa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz.