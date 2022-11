... con Bolsonaro, rischia seriamente il ritorno della dittatura militare e la catastrofe ecologico - sanitaria (scorrono immagini dei roghi in Amazzonia e della tragica gestione del), la tesi ...Marie Therese Mukamitsindo, sempre nel bilancio, non fa riferimento né agli stipendi non erogati, né ai milioni di debiti, ma punta il dito contro il. "Essendo un'attività assistenziale per gli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news di oggi. Iss, mortalità over-60 non vaccinati 3 volte più alta. LIVE ...