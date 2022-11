Covid Italia | mortalità 60-79 anni quasi tre volte più alta senza vaccino

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Nella popolazione di età compresa tra i 60 e i 79, per i non vaccinati il tasso di, per il periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre, risultatrepiù alto rispetto ai vaccinati con booster e tree mezzo rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 4 mesi. Lo indica l’Istituto superiore di sanità nel report settimanale esteso sull’andamento dell’infezione da Sars-CoV-2 in. Nella stessa classe di età, per quanto riguarda le ospedalizzazione – nel periodo dal 7 ottobre al 6 novembre – il tasso risulta duepiù alto rispetto sia ai vaccinati con dose booster che ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni. I ricoveri in terapia intensiva, sempre dal 7 ottobre al 6 novembre, risultano due ...