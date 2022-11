Covid | Iss | Rt torna sopra la soglia epidemica del 1 | 04

(Di sabato 26 novembre 2022) Il monitoraggio settimanale delattesta la salita dei ricoveri nei reparti. Restano stabili, invece, quelli in terapia intensiva L’incubo non è ancora finito. Ila registrare livelli elevati in Italia. Secondo i dati Iss, salgono ancora questa settimana i valori dell’incidenza dei nuovi casi e dell’indice di trasmissibilità Rt, chela. L’incidenza settimanale si attesta a 388 ogni 100mila abitanti, contro i 353 della settimana precedente. Nel periodo delle prime due settimane di Novembre, l’Rt calcolato era invece pari a 1,04, superiore alla. Stando a quanto mostrato dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, aumenta l’occupazione dei reparti ...

