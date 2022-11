Covid in Toscana | 10 morti | oggi 26 novembre E 1969 nuovi contagi 496 i ricoverati 19 in terapia intensiva

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono 10 i decessi per Coronavirus, 262022, in. Si tratta di 5 uomini e 5 donne. E sono 1.969 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 357 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.612 con test rapido. L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono 1.969 i nuovi casi di- 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.518.446. Effettuati 985 tamponi molecolari e ...