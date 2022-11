Coppa Davis | sorpresa Italia | Berrettini con Fognini nel doppio decisivo contro il Canada

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Clamoroso a Malaga: il capitano dell’, Filippo Volandri, ha scelto infatti Matteo, al rientro dopo un infortunio e convocato inizialmente per stare vicino ai compagni, per ililnella semifinale di. 1-1 tra gli azzurri e i nordamericani (vittoria di Sonego su Shapovalov, sconfitta di MusettiAuger-Aliassime), ed ecco che a far coppia con Fabiosarà il romano classe 1996 al posto di Bolelli. Avversari Pospisil e lo stesso Auger-Aliassime per questa sfida che mette in palio la finalissima da sogno. SportFace.