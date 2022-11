Coppa Davis semifinale | Italia – Canada 1-1 | sarà decisivo il doppio

Il canadese si sbarazza in due set dell'azzurro: il numero sei del mondo vince con solidità e un servizio ...MALAGA (SPAGNA) - Buona la prima per l' Italia dinella semifinale contro il Canada in scena sul veloce indoor di Malaga , in Spagna . Nel primo singolare il piemontese Lorenzo Sonego , numero 45 del mondo, ha battuto il nordamericano di ...Nel match di doppio, valido per la semifinale di Coppa Davis, Matteo Berrettini ha sostituito Simone Bolelli come compagno di Fabio Fognini, nella sfida contro il duo canadese formato da Auger-Aliassi ...Il canadese si sbarazza in due set dell’azzurro: il numero sei del mondo vince con solidità e un servizio migliore ...