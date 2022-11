Coppa Davis | l' Italia spreca e il doppio è dei canadesi | il sogno si ferma in semifinale - Sport - Tennis

(Di sabato 26 novembre 2022) Gli azzurri vanno avanti di un break in entrambi i set, ma si fanno rimontare e capitolano contro Aliassime e Pospisil: il Canada vola in finale, Berrettini ...

Gli azzurri vanno avanti di un break in entrambi i set, ma si fanno rimontare e capitolano contro Aliassime e Pospisil: il Canada vola in finale, Berrettini ...L'Italia è uscita dalla, il principale torneo di tennis a squadre per nazionali, dopo aver perso in semifinale contro il Canada. Dopo ...È stato comunque un bel viaggio. Sfuma proprio sul finale il sogno dell’Italtennis di presentarsi alla finale di Coppa Davis.AGI - - Italia bella, coraggiosa e sfortunata cede il passo al Canada che si qualifica per la sua prima finale di Coppa Davis. La gara decisiva, il doppio, dopo la vittoria di Sonego su Shapovalov e ...