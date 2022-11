Coppa Davis 2022 | Tennys Sandgren | “Cosa avrei fatto io per il doppio USA? Inserito i migliori…”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Un esito inaspettato: l’Italia ha sconfitto per 2-1 gli Stati Uniti nella sfida valida per le Finali dia Malaga (Spagna). Gli azzurri guidati da Filippo Volandri sono riusciti a spuntarla nel match di, dopo che i due singolari avevano visto i successi di Lorenzo Sonego contro Frances Tiafoe e di Taylor Fritz contro Lorenzo Musetti. Ci si giocava il tutto per tutto nel terzo match e la coppia Simone Bolelli/Fabio Fognini ha prevalso nel confronto con Jack Sock/Tommy Paul. Un ko che ha alimentato non pochi malumori in casa americana per le scelte del capitano non giocatore, Mardy Fish, considerando anche l’esclusione del doppista (n.3 del mondo) Rajeev Ram. “Hole mie scelte ed è quello che ho deciso, me ne assumo le responsabilità. Se qualcuno ha un problema è frutto di una mia decisione la ...