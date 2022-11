Conversano | esalazioni dal braciere | anziana morta in casa Vigili del fuoco allertati da vicini

(Di sabato 26 novembre 2022) I, non avvertendo alcun segnale da quella abitazione, hanno allertato i pompieri. I quali hanno rinvenuto, nell’abitazione di, il cadavere della donna. L’83enne eranella notte per ledal, che aveva acceso per non sentire freddo. L'articolodalin delda proviene da Noi Notizie..

Un'anziana di 83 anni è deceduta nella sua abitazione di, nel Barese, con ogni probabilità per lesprigionate da un braciere acceso per riscaldarsi. Inutili i soccorsi del 118, allertati da alcune persone della zona. Sul posto sono ......hanno trovato il corpo senza vita della povera malcapitata- A causa delle inalazioni da monossido da carbonio, come riferiscono i carabinieri, è deceduta l'anziana signora . Le... Conversano, anziana di 83 anni morta per esalazioni dal braciere Il monossido di carbonio non ha dato scampo ad una povera anziana morta nel sonno a causa delle esalazioni a Conversano Bari ...La vittima aveva 83 anni, sono stati alcuni conoscenti a chiamare i vigili del fuoco allarmati dal suo silenzio | Cronaca, Puglia ...