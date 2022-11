Come si vive a Kiev | senz’acqua e senza luce

Il Riformista

... intestata alla madre, se ne è andato a zonzo perun comune cittadino. E da - quartiere della mattanza - è arrivato all'estrema periferia est probabilmente in cerca di droga. Chia Torbella ...Chi lo ha sottoscritto dopo, invece,nel limbo costituito dalla discrezionalità lasciata ad ... proprioavviene negli appalti per i lavori, valorizzando e ridando fiato alle migliaia di ... “Come si vive in 7 in una cella con due metri per camminare Ho vissuto il dolore quotidianamente”