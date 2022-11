Come devono cambiare i centri urbani del futuro | e come stanno già cambiando

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 novembre 2022) Pierfrancesco Maran ha scritto un libro che si intitola «Le città visibili», in cui analizza il problema spinoso ed elettrizzante intorno a cui ruotano tutte le comunità oggi: garantire alle generazioni future una esperienza più organizzata e stimolante del concetto di città. Negli anni, molto è cambiato, dopo la pandemia ancora di più. Sono cambiati gli abitanti, ma anche i loro desideri. Soprattutto a Milano, che dell’emergenza sanitaria è stata il centro nevralgico e intorno a cui ruotano ancora oggi gran parte delle aspettative e delle «mobilità» dei giovani e dei giovanissimi. L’imperativo è uno solo, per quanto difficilissimo: rompere degli equilibri. «Pensate a quanto è già cambiato negli ultimi anni, anche solo in termini di spazi», dichiara. «Oggi si svolge quasi tutto all’aperto. La pandemia ha imposto i dehor e le terrazze per i bar e i ristoranti, che li hanno mantenuti. ...