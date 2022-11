Combinata nordica | Ruka 2022 | Riiber torna alla vittoria | niente punti per gli italiani

(Di sabato 26 novembre 2022) Va in archivio la tappa di coppa del mondo didie nella seconda Gundersen maschile è Jarl Magnus, il fuoriclasse norvegese, a conquistare la. Sugli sci stretti è riuscito a sbaragliare la concorrenza, anche in modo abbastanza sorprendente, poi invece ha confemato di essere il migliore nel fondo e ha chiuso in 24’26?07 rifilando dieci secondi al tedesco Schmid, che resta comunque in vettaclassifica generale. In terza posizione c’è un altro norvegese, Jens Oftebro. Restano fuori dtop-30 e dunque non portano a casagli azzurri: Aaron Kostner è trentatreesimo, Samuel Costa trentaseiesimo, ancora più attardati Raffaele Buzzi e Domenico Mariotti. SportFace.

