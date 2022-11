Combinata nordica | Coppa del Mondo Ruka 2022 | Jarl Magnus Riiber trova la prima vittoria stagionale | cinquantesima della carriera

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo una gara-1 da dimenticare, a causa di un brutto errore nel salto, arriva subito il riscatto per: il norvegese infatti nella seconda provadeldiin quel diil primo successo dell’annata. Per lui sono cinquanta vittorie nel massimo circuito internazionale, cifra tonda. Dopo la terza piazza dal trampolino, è stato devastante, alla sua maniera, nella 10km sugli sci di fondo, andando a riprendere e saltare gli avversari davanti e lanciandosi in solitaria verso il traguardo a braccia alzate. Week-end eccezionale fino ad oggi per il teutonico Julian Schmid: dopo ladi ieri, arriva una super seconda ...

Quarta posizione a 52 dal leader per il francese Laurent Muhlehtaler, che guida un gruppetto di cinque atleti racchiusi in soli 4 in cui figurano anche il norvegese Jens Luraas Oftebro (principale ...CLASSIFICA COPPA DEL MONDO2022 - 2023 1. Julian Schmid (Germania) 100 2. Ryota Yamamoto (Giappone) 80 3. Jens Luraas Oftebro (Norvegia) 60 4. Johannes Rydzek (Germania) 50 5. Eric Frenzel (Germania) 45 6. ...Quarta posizione a 52 dal leader per il francese Laurent Muhlehtaler, che guida un gruppetto di cinque atleti racchiusi in soli 4 in cui figurano anche il norvegese Jens Luraas Oftebro (principale can ...15.20 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile, 10 km a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN) 16.00 SCI ALPINO ...