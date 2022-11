(Di sabato 26 novembre 2022) di Paolo Bagnoli Ildi Giorgia, carente di programma e pure di classe politica adeguata non lo è, invece, sul piano delle dimostrazioni tese a testimoniare che alla guida del Paese è arrivata, finalmente, un’Italia diversa da quella che conosciamo. Così, le dichiarazioni dei ministri si sprecano, la presidente del Consiglio che ci sembra più insicura di quanto non voglia apparire – le continue riunioni dei capigruppo della maggioranza lo testimoniano – ribadisce sempre le virtù deldi destra e adopra spesso la parola “nazione” chiaramente senza sapere cosa significhi. Crediamo perché la ritenga la mamma del nazionalismo che costituisce l’anima del partito di cui è la leader. A Fratelli d’Italia dovrebbe affiancarsi la Lega – visti i trascorsi del salvinismo – la quale, invece, con il regionalismo differenziato, ...

Il Fatto Quotidiano

Incontra sia Muhyiddin, sia Anwar e propone undi unità nazionale ma il primo rifiuta. Altro giroBarisan Nasional e gli altri partiti. Alla fine della verifica nomina Anwar. Il suo ...Per Piantedosi i rapporticollega francese Gerald Darmanin sono stati "normalissimi e ... agendo quindi su quella dimensione esterna delle frontiere più volte evocata dalitaliano. Anche ... Col governo Meloni il vento ‘culturale’ sta cambiando Nel nuovo Codice di deontologia medica, al quale si sta lavorando, "saranno sicuramente introdotti degli articoli relativi ai vaccini e alle vaccinazioni ...Le Regioni li vogliono, anche quelle di centrodestra, e stanno facendo casino col governo per tenerli: si tratta, come Il Fatto ha scritto ieri, dei circa mille “navigator” (su 3.000 dell’epoca) assun ...