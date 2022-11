Clizia Incorvaia stupisce tutti | Ecco cosa penso della famiglia di Forum e di Barbara Palombelli

(Di sabato 26 novembre 2022)rompe il silenzio, finalmente dichiarapensadie sulla padrona di casain questo momento sta sempre pronta ad osservare in tv sua sorella Micol ma anche prima che la sorella entrasse nella casa più spiata d'Italia sosteneva un'altra persona chei giorni appare sia su Canale5 che su Rete4. Si tratta del suo compagno e padre di suo figlio Gabriele, Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. Signorini aveva scelto l'influencere perché da pochissimo si chiacchierava la separazione con il suo ex marito Francesco Sarcina. Paolo ha ottenuto un biglietto d'ingresso non solo in quanto ospite ...

L'ex schermitrirce ha perso le staffe dopo che Edoardo Donnamaria e Micolsi sono esibiti ...non ha nascosto a Patrizia Rossetti di non gradire la presenza della sorella di, facendo ...Come ci ha abituati in questi due mesi di reality, Antonella non è riuscita a non andare oltre, e ha rifilato parole offensive alla sorella di: L'ex di Francesco Chiofalo già nel ...L’arrivo di Micol Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip ha rotto gli equilibri fra gli inquilini. La sorella di Clizia ha avuto un trascorso con Edoardo Donnamaria, attualmente legato ad Antone ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...