CityTree | la tecnologia che contrasta l’inquinamento urbano

(Di sabato 26 novembre 2022) Le polveri sottili nell’aria rappresentano un problema serio in molte città non solo Italiane, che potrebbe essere risolto grazie all’intelligenza artificiale. Per combattere il problema delè stato brevettato, un congegno mobile in grado di migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani. Il sistema, realizzato dalla start-up tedesca Green City Solutions, con la partecipazione di ENEA, Cnr – Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) e Consorzio Proambiente, è stato presentato in occasione del progetto europeo “Scaler”. Pensato come infrastruttura di arredo da installare in prossimità di piazze, strade, scuole, centri commerciali,è un filtro vegetale con l’efficacia di 275 alberi.è costituito da un pannello con misure 3×4 metri e ...

LaIOT (Internet of Things) permette poi il monitoraggio costante delle performance ambientali di, che richiede solamente poche ore di manutenzione all'anno. Per effettuare il ...... capace di assorbire sino a 240 tonnellate di CO2 in un anno è "", un'infrastruttura ... progettato per trattenere e disgregare le particelle nocive presenti nell'aria; unaalleata ...CityTree si avvale di un impianto d'irrigazione completamente automatizzato, dotato di un sistema per la raccolta di acqua piovana e di rilevatori di temperatura e umidità che garantiscono la massima ...Roma, 22 novembre 2022 - Si chiama ‘CityTree’ ed è l’innovativa infrastruttura vegetale mobile che migliora la qualità dell’aria in città, grazie alla sua capacità di abbattere in modo sensibile le co ...