Ciriani | «Manovra sociale Non temiamo la piazza» E le barricate di Landini spaccano il sindacato

(Di sabato 26 novembre 2022) «Noi non chiudiamo la porta a nessuno. La reazione diè esagerata. Se la loro ricetta era la patrimoniale lei capisce bene che è difficile trovare delle soluzioni condivise». È il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, a rispondere alle polemiche del segretario della Cgil, che ha annunciato una mobilitazione contro la, accusando tra l’altro il governo di aver chiuso al dialogo. «Scioperare contro un governo nato 30 giorni fa, che ha già dimostrato di tenere i conti in ordine e lo spread basso sarebbe molto sorprendente, non lo capirebbe nessuno», ha commentato il ministro, rivendicando anche che la, che dovrebbe arrivare alla Camera lunedì, è «la piùpossibile, viste le condizioni in cui ci siamo trovati a operare».: «La nostra ...

