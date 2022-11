Cina | dilaga sui social nonostante la censura la rabbia contro la politica ' zero Covid'

QUOTIDIANO NAZIONALE

- La protesta è arrivata fino a Pechino, partendo da Urumqi, nello Xinjiang, dopo l'incendio di un condominio: ritardi nei soccorsi a causa delle norme di ...Record di casi giornalieri e focolai in diverse città cinesi, ma montano le lamentele della popolazione riguardo la politica zero - Covid, mentre il resto del mondo convive col ... Covid dilaga in Cina: città degli iPhone in lockdown. "Ma il Qatar è su un altro pianeta" La protesta è arrivata fino a Pechino, partendo da Urumqi, nello Xinjiang, dopo l'incendio di un condominio: ritardi nei soccorsi a causa delle norme di lockdown ...Si inasprisce la protesta nella Foxconn, la maggiore fabbrica di iPhone della Cina. Leggi la notizia completa nell’articolo!