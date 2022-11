Ciclone Mediterraneo Meteo choc | cosa ci aspetta nelle prossime ore | chi rischia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Dopo il nubifragio di Ischia bisogna fare molta attenzione alle previsionidei prossimi giorni. Ad un mese dal Natale il freddo non e ancora arrivato, in compenso il maltempo di stampo autunnale colpirà le regioni meridionali per tutto il weekend con potenziali fenomeni alluvionali. Un nuovoinfatti approderà sul Mar Tirreno generando piogge torrenziali, specie verso la Calabria ionica con venti di tempesta. Antonio Sano, Direttore e Fondatore del sito www.iL.it, avvisa di prestare la massima attenzione al nuovo, gia dalleore: nel dettaglio le prime piogge, a tratti forti, arriveranno in Sardegna e poi verso Liguria di Levante ed Alta Toscana, dal pomeriggio. Anche sul settore tirrenico tra Lazio e Campania giungeranno i primi rovesci, in particolare in serata. La ...