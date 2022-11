Ciclocross | al via la stagione di Silvia Persico Il bronzo mondiale inizia dall’Italia

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Al via oggi ladiper. L’azzurra,agli ultimi Campionati del Mondo della disciplina, ha optato quest’anno per un calendario ridotto, a seguito di unasu strada dura e faticosa ma estremamente positiva. La ciclista di Alzano Lombardo farà dunque oggi il suo debutto stagionale nel fuoristrada partendo dal Gran Premio Val Fontanabuona 2022, corsa del calendario italiano che si tiene a San Colombano Certenoli, in Liguria. Saranno presenti tante atlete di punta del movimento italiano come Carlotta Borello, Asia Zontone ed Alice Papo, olte alla giovanissima e talentuosissima Federica Venturelli. Nomi importanti anche per la corsa maschile: da Luca Paletti a Filippo Agostinacchio, passando per Tommaso Cafueri e i fratelli Lorenzo e Nicolas ...