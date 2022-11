Ciclismo | anche Florian Vermeersch si dà al ciclocross | “Mi preparerà per il 2023”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Ilinternazionale si sta già preparando in vista del, dove tutte le grandi gare torneranno in calendario per decretare i nuovi vincitori. Chi vuole prendersi un posto al sole nella prossima stagione èdella Lotto-Dstiny, che ha deciso di partecipare a delle gare diper prepararsi al meglio. Il belga, terzo alla Parigi-Roubaix 2021 vinta da Sonny Colbrelli, ha espresso il suo punto di vista ad Het Laatste Nieuws: “Ho intenzione di correre cinque gare di cross, ma non mi aspetto molto. Saranno solo delle gare in preparazione per la stagione su strada, il mio preparatore pensa che si inseriscano bene nel mio programma“.prosegue nello spiegare la sua scelta: “Queste gare fanno bene per l’intensità, è più facile scavare a fondo le ...