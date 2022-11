Chiara Ferragni | la sorella Valentina sfida la censura di Instagram | total black e effetto nudo

Stile e Trend Fanpage

Valentinasfida la censura di Instagram . La sorella diha condiviso una foto che di certo non è passata inosservata ai follower: con un trucco da vera dark lady , la 29enne ha lasciato tutti senza parole. Sempre a passo con le tendenze del ...al fianco delle donne contro la violenza: 'Io in primis l'ho subita in diverse relazioni' 'Oltre alla violenza fisica che siamo un po' tutti abituati a conoscere e condannare, ci sono ... Chiara Ferragni prima del successo, la vecchia foto con i capelli scuri e la borsa griffata Valentina Ferragni sfida la censura di Instagram. La sorella di Chiara Ferragni ha condiviso una foto che di certo non è passata inosservata ai follower: con un trucco da vera dark lady, ...La famosissima imprenditrice digitale è stata criticata per il suo aspetto al naturale. I commenti sono perfidi.