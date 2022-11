(Di sabato 26 novembre 2022)ha 27 anni, è nata a Licata in Sicilia ed è nata, non completamente ma quasi. E’ soprattutto, però una “ragazza affamata e vogliosa di vivere la vita”. Le manca l’udito,...

Gazzetta del Sud

ha 27 anni, è nata a Licata in Sicilia ed è nata sorda, non completamente ma quasi. E' soprattutto, però una "ragazza affamata e vogliosa di vivere la vita". Le manca l'udito, non la ...... primo fra tutti unavisione di tutte le minacce rilevate e la loro gestione tramite un unico strumento, come sottolineato da Nunzio, Chief Information Security Officer di Sara ... Chiara Bucello: sono sorda e ho due lauree e due master. Ecco come battere i pregiudizi Chiara Bucello ha 29 anni ed è sorda dalla nascita. Dopo tanto tempo trascorso a vergognarsi della sua sordità, è riuscita a cambiare prospettiva ...